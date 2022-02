SWR1 Leute der Woche

Die Olympischen Winterspiele in Beijng (VR China) beginnen am 4. Februar. Selten waren diese Spiele so umstritten: Die Corona-Maßnahmen im Rahmen der chinesischen "Null-Covid"-Politik und die volle Überwachung haben die chinesische "Olympia Blase" geschaffen. Besonders schwierig ist die unabhängige Berichterstattung. China liegt in der Rangliste der Pressefreiheit weltweit auf dem viertletzten Platz. Nur wenige Reporterinnen und Reporter werden bei den Spielen überhaupt vor Ort sein. Das bekam auch Steffen Wurzel zu spüren. Er war Hörfunkkorrespondent der ARD in Shanghai, seine Zeit in China hätte Ende Februar turnusmäßig geendet. Doch bereits jetzt entzogen die chinesischen Behörden ihm überraschend die Arbeitserlaubnis. Jetzt ist er zurück in Deutschland und zu Gast in SWR1 Leute. Er berichtet über seine Arbeit in China und die schwierigen Bedingungen bei der Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen.

