Thomas Freitag ist einer der bekanntesten politischen Kabarettisten in Deutschland. Seit fast 50 Jahren steht er auf der Bühne, schaut inzwischen dem fünften Kanzler kritisch über die Schulter – und kämpft mit Worten für ein freies Europa und für unsere Demokratie.

Überzeugter Demokrat

"Wo steht denn geschrieben, dass die Errungenschaften, die unsere Freiheit betreffen, für alle Zeit in Stein gehauen sind? Sie können jederzeit runtergeschraubt werden oder weg sein." Das sagte Thomas Freitag vor zwei Jahren - lange bevor Putin in der Ukraine einmarschierte. Ein Mann, den er selbst "in seiner kriminellen Energie" nie unterschätzt habe.

Harte Erkenntnis

Dennoch hat der Krieg in der Ukraine bei ihm in mancher Hinsicht ein Umdenken bewirkt. Thomas Freitag war in den 60er Jahren einer der ersten Wehrdienstverweigerer in Deutschland. Jetzt fordert er, dass sich Europa militärisch neu aufstellen muss - um im Zweifel seine Freiheit verteidigen zu können.

"Hinter uns die Zukunft"...

...ist hoffentlich nur der Titel von Thomas Freitags Autobiografie. In ihr schildert er, wie er als Ministrant mit großem Erfolg den Figaro aus der Oper "Barbier von Sevilla" gab, und schließlich nach einer Lehre als Bankkaufmann den Weg zur Schauspielerei und zum Kabarett fand. Nach Stationen am Stuttgarter Renitenztheater, dem Stadttheater Gießen und dem Düsseldorfer Kommödchen war er bislang mit 16 Soloprogrammen unterwegs und wurde als Parodist von Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, Willy Brandt und Helmut Kohl bekannt. Am Sonntag wird er im Rahmen der Verleihung des 50. Deutschen Kleinkunstpreises in Mainz mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.