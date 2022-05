Sascha Straub und Karrar Al Abooudi | Familienglück nach Flucht aus dem Irak

per Mail teilen

2015 flüchtete Karrar Al Abooudi vor der Terrororganisation Islamischer Staat aus Bagdad. Der 17-Jährige lernte beim Sport Sascha Straub aus Heilbronn und seinen Ehemann Peter Schuster kennen. Sie halfen ihm bei der Arbeitssuche, kümmerten sich um den Schriftverkehr und halfen bei Behördengängen. Karrar arbeitete ein Jahr beim DRK und machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Und er wurde gerade von Sascha Straub und Peter Schuster adoptiert. Es ist die beste Entscheidung unseres Lebens, so die Familie. Wie Karrar Al Abooudi seine Integration meisterte, welche Vorurteile der Familie begegnen und wie sich ihr Leben in den vergangenen Jahren verändert hat, das berichten Karrar und Sascha Straub in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster