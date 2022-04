Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm in den 1990er Jahren mit der ARD Serie "Gegen den Wind". Millionen Deutsche wollten ihn damals in der Vorabendserie als Surferboy Nik am Strand von St. Peter Ording sehen. So richtig losgelassen hat den 1966 in Karlsruhe geborenen Ralf Bauer die Rolle nie: 2021 kehrte er im Film "Die Wiederkehr – Sem Dhul" mit neuer Story und Philosophie an die Nordsee zurück. Am Film war er auch als Drehbuchautor und Produzent beteiligt. Schauspielerisch hatte sich Ralf Bauer über die Jahre weiterentwickelt: Er spielte in vielen anspruchsvollen Film– und Fernsehproduktionen u.a. in der Kinoproduktion "Tistan und Isolde – Eine Liebe für die Ewigkeit" und mit Gastauftritten in einigen "Tatort" Folgen. Jetzt spielt er im aktuellen Franken-Tatort "Warum" die Rolle des Obdachlosen Dieter Hammert, der in den Verdacht gerät, ein Mörder zu sein. Für den Yogalehrer Ralf Bauer, der in Baden-Baden eine Yoga-Schule betreibt, war das eine ungewöhnliche Rolle: "Zur Vorbereitung habe ich mich gehen lassen: kein Yoga, wenig Schlaf, unregelmäßiges, auch ungesundes Essen – entgegen meiner Gewohnheit und Überzeugung", erzählte er im Vorfeld dem Bayerischen Rundfunk. Vor der Erstausstrahlung des neuen Tatorts in der ARD am 1. Mai 2022 ist Ralf Bauer zu Gast in SWR1 Leute. mehr...