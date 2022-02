Krieg in Europa

Was ist für uns gerecht und was ungerecht? Was akzeptieren wir? Und wogegen rebellieren wir? Wie halten wir es mit Strafe und Vergeltung, mit Rache und anderen Gefühlen und Emotionen, die meist negativ besetzt sind? Mit diesen Fragen, die gerade in der Corona-Pandemie besonders aktuell wurden, beschäftigt sich Mario Gollwitzer. Gollwitzer ist Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er platzierte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch schon im Science Slam.

Moderation: Wolfgang Heim mehr...