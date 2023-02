»In den 1960er Jahren begannen die systematischen Diebeszüge in Dorfkirchen. So zogen auch die Diebe der Volkacher Madonna durch fränkische Kirchen und nahmen alles mit was ihnen lohnenswert schien ... Doch an Italien reichten weder die Bayern, noch die Österreicher heran. Dort gingen die Kirchendiebstähle zahlenmäßig ins Unermessliche. Hinzu kamen die vielen kleinen Provinzmuseen und Adelspaläste, die ebenfalls Schätze bargen, die so ungesichert waren, dass sie leichte Beute wurden.«