Reagenzglas-Kind und Reproduktionsmediziner

Etwa 100 000 Menschen in Deutschland sind das Produkt einer anonymen Samenspende. Die meisten erfahren nie davon, die anderen wollen irgendwann wissen, wer ihr biologischer Vater ist und was sie von ihm mitbekommen haben. Die junge Berlinerin Sunny Müller ist so eine Frau, sie sucht ihren biologischen Vater und hat zumindest eine jüngere Halbschwester gefunden, die in den USA lebt. Dr. Ulrich Göhring ist Gynäkologe und Reproduktionsmediziner mit eigener Praxis in Tübingen. Er nimmt etwa 300 bis 350 Befruchtungen dieser Art pro Jahr vor.