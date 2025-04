Ende April 2025 ist Donald Trump seit 100 Tagen im Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zum zweiten Mal. Die 100-Tage-Marke findet in den USA noch mehr Beachtung als bei uns und wird oft zum Anlass eines ersten Fazits der Präsidentschaft genommen. Was hat Trump bislang erreichen können? Welche Wahlversprechen hat er umgesetzt? Wie arbeitet sein Kabinett?

Donald Trump - Zölle, die Börse und China

Die Ereignisse haben sich zu Beginn von Donald Trumps Präsidentschaft geradezu überschlagen: Abschiebungen von illegalen Einwanderern in nie gekanntem Ausmaß, brachiale Umstrukturierungen in der Verwaltung, Handelszölle für nahezu die gesamte Welt, Handelsstreit mit China und Druck auf Forschung und die Universitäten in den USA. All das hat bereits jetzt die USA verändert. Ex-Präsident Joe Biden sagte in seinem ersten Statement seit Trumps Amtsantritt:

In weniger als 100 Tagen hat diese neue Regierung so viel Schaden angerichtet und so viel zerstört. Es ist geradezu atemberaubend.

Wie geht es weiter mit den USA?

Dr. Stormy-Annika Mildner ist Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2021 Direktorin des Aspen Instituts . Die international anerkannte Expertin für transatlantische Beziehungen und Handelsfragen verfolgt natürlich aufmerksam das Geschehen in den USA und die politische Entwicklung dort. Gemeinsam mit ihr ziehen wir eine erste Bilanz der zweiten Trump-Präsidentschaft und blicken auf die wichtigen Fragen der Zukunft der transatlantischen Beziehungen.