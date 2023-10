per Mail teilen

Stephanie Glöckle klärt im Buch "Du kippst nicht um, wenn du mal eine Stunde nicht trinkst" rechtliche Fragen, die an einer Schule zwischen Lehrer und Schüler auftauchen können.

Was Eltern wollen, Lehrer dürfen und Kinder brauchen

Als Schulrechtsexpertin arbeitet Stephanie Glöckle beim Regierungspräsidium Stuttgart. Dort ist sie im Team verantwortlich für fast 50.000 Lehrer:innen an öffentlichen Schulen. Darüber hinaus schreibt sie aber auch Bücher, in denen sie Rechtsfragen klärt, die in Klassenzimmern und auf Pausenhöfen aufkommen können. Stephanie Glöckles Antworten sollen Eltern und Lehrer:innen helfen.

Stephanie Glöckle: Du kippst nicht um, wenn du mal eine Stunde nicht trinkst

Fragen wie: Darf mein Kind während des Unterrichts aufs Klo? Darf die Lehrkraft einem Schüler das Trinken verbieten? Wer haftet bei einem Unfall auf dem Weg zur Schule? Oder auch die Problematik einer möglichen Nichtversetzung geht Stephanie Glöckle an. Wann kann zum Beispiel Widerspruch eingelegt werden? Damit möchte sie auch mit hartnäckigen Mythen und Halbwahrheiten aufräumen.