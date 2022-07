Stefan Ulrich | Schriftsteller und Journalist | Traumland Italien: Das macht dieses Land so besonders

Italien ist und bleibt Sehnsuchtsland. Stefan Ulrich ließ sich schon als kleiner Junge von Italien verzaubern. Er berichtete acht Jahre für die Süddeutsche Zeitung aus Rom und Paris. Seine Bücher über diese Zeit wurden alle Bestseller. "Quattro Stagioni", über das erste Jahr in Rom, in dem die Familie sämtliche Italienklischees erlebt, wurde mit Thomas Heinze und Esther Schweins verfilmt. 2016 schrieb Stefan Ulrich seinen ersten Toskana-Krimi. In seinem neuen Buch "Und wieder Azzurro" sucht er die Antwort auf die Frage, was so viele Menschen an Italien fasziniert. Dafür machte er sich auf, Italien neu zu erleben. Autobahnen sind tabu, Nebenstraßen Pflicht. Zeit spielt keine Rolle. Er lässt sich treiben, von den Alpen zum Ätna. Macht da Station, wo er nie war und trifft Menschen, die ihm Italien noch näherbringen.

Moderation: Nicole Köster