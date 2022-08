Stefan Recker | Leiter Caritas-Büro Kabul

Am 18. August 2021 kam Recker nur mit einer Umhänge-Tasche am Freiburger Hauptbahnhof an. Er sorgt sich vor allem um die Mitarbeiterinnen, die fürchten müssen, von den Taliban zwangsverheiratet zu werden. Die Männer wiederum hätten Angst, dass sie oder ihre Söhne zwangsrekrutiert würden.

»Druck auf die Taliban ist der falsche Ansatz.«

Humanitäre Hilfe in Afghanistan

Das Not- und Katastrophenhilfswerk Caritas International leistet seit mehr als 30 Jahren Humanitäre Hilfe in Afghanistan. Wie er als humanitärer Helfer die Situation in Kabul erlebt hat und die Lage einordnet, das erklärt Stefan Recker in SWR1 Leute.

