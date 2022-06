per Mail teilen

Plädiert für das Zusammenspiel von Sport/Bewegung und richtiger Ernährung.

Sport und Bewegung, Ernährung und Gesundheit - um diese Themen kreist das berufliche Leben von Prof. Ingo Froböse. Froböse arbeitet an der Sporthochschule in Köln. Er leitet dort das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung und das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Mit anderen Worten: Sein Ziel ist es, Menschen wieder in die Lage zu versetzen, ein halbwegs gesundes Leben führen zu können. Vor seiner wissenschaftlichen Karriere war Froböse Hochleistungssportler: Deutscher Vizemeister über 100 und über 200 Meter.