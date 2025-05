per Mail teilen

Ob jemand einmal aufs Gymnasium geht, Chef wird oder eine Firma gründet – das ist weit weniger von individueller Leistung abhängig als wir glauben. Die soziale Herkunft entscheidet maßgeblich über unsere Zukunft, sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani.

Aladin El-Mafaalani ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der Technischen Universität Deutschland. Er kennt das deutsche Bildungssystem aus unterschiedlichen Perspektiven: als Schüler und Student, Berufsschullehrer und Vater, Ministerialbeamter und heute Uniprofessor. 2023 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Aktuell macht ihm Sorge, dass in unserer alternden Gesellschaft jüngere Menschen immer weniger Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen, obwohl sie die Gesellschaft von morgen am Laufen halten sollen.