Wie erleben Delfine und Wale die Welt? Was geht in ihnen vor, wenn sie uns Menschen begegnen? Was hätten sie zu sagen, wenn sie sprechen könnten? Diese Fragen hat sich Walforscher und Meeresschützer Fabian Ritter gestellt und erzählt, wie Wale und Delfine ihre Mitwelt wahrnehmen, welche Bedeutung Licht und Schall haben, wie sie kommunizieren, spielen, lieben, Sex haben, Freude und Trauer zeigen.

Faszination Wale und Delfine

Fabian Ritter machte seine Faszination für Wale und Delfine nach dem Biologiestudium zum Beruf. Er nahm an mehreren europäischen Delfinforschungsprojekten teil, war Mitgründer des Vereins M.E.E.R . und ist Mitglied im Wissenschaftsausschuss bei der Internationalen Walfangkommission. Zu welchen geistigen Leistungen Wale und Delfine fähig sind, wie sie in Gemeinschaften Wissen weitergeben und Kultur entwickeln, erklärt Fabian Ritter.