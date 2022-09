Frank Köhnlein verrät: So schockierend ist der Alltag als Kinderpsychiater

per Mail teilen

©Matthias Willi

»Hinzudichten muss ich nichts. Im Gegenteil, die Realität ist manchmal tragischer, als ich meinen Lesern zumuten möchte.«

Seine Bücher schreibt Köhnlein in seiner Freizeit über das, was er Tag für Tag in seinem Job als Facharzt für Kinder und Jugendpsychiatrie erlebt. Leichte Lesekost ist etwas anderes, aber Köhnlein erzählt die Geschichten mit Witz und einer angenehmen Leichtigkeit, ohne die jeweiligen Fälle zu verharmlosen.

Köhnlein möchte darauf hinweisen, dass Kinder und Jugendliche einen schweren Rucksack mit sich herumschleppen. Seine Bücher sollen unterhaltsam und aufklärend sein, damit Eltern ihren Nachwuchs besser verstehen – es sind also Romane mit Ratgeberfunktion.

Starks-Sture Verlag Krankmachen Das dritte Hepp-Buch Autor Frank Köhnlein Verlag: Starks-Sture Verlag ISBN: 978-3939586357

Starks-Sture Verlag Kreisverkehr Das zweite Hepp-Buch Autor Frank Köhnlein Verlag: Starks-Sture Verlag ISBN: 978-3939586340