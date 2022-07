Ist als Vorstand der Deutschen Bahn für Logistik zuständig und leitete davor die Berliner Verkehrsbetriebe.

Zu Beginn des Jahres wechselte Dr. Sigrid Nikutta in den Vorstand der Deutschen Bahn. Sie leitet die Logistik und die Gütertochter DB Cargo. Damit ist sie für 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 17 Ländern zuständig. Angetreten ist sie, um den Schienengüterverkehr zu reformieren. Bis 2030 soll der Wirtschaftsverkehr um 40 % steigen. Zuvor leitete die promovierte Psychologin zehn Jahre lang die Berliner Verkehrsbetriebe. Die schrieben unter ihrer Führung erstmals seit 70 Jahren wieder Gewinne und sie verbesserte mit selbstironischen Werbekampagnen das Image der BVG. In ihrer letzten Kampagne bei der BVG lautete der Slogan: „Die BVG will UNESCO-Weltkulturerbe werden. Wir sind ganz sicher einzigartig und damit schützenswert.“