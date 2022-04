Trotz Ablehnung von Verlagen: So wurde Milena Moser zur Bestseller-Autorin

Ihr Klassenlehrer bescheinigte Milena Moser eine "eigenwillige Persönlichkeit". Genau die verhalf ihr zum Erfolg.

Schriftstellerin mit Wurzeln in der Schweiz

Milena Moser kommt aus der Schweiz und lebt – anfangs mit Unterbrechungen – seit fast 25 Jahren in den USA. Ihr Vater und ihre Brüder sind Schriftsteller, die Mutter ist Psychlogin und Belletristik-Übersetzerin – eine durch und durch künstlerische Familie. Ausgebildet als Buchhändlerin, begann sie zu schreiben, fand aber keinen Verleger – und gründete kurzerhand einen eigenen Verlag, den Krösus Verlag.

»Meine Mutter hatte lange noch einen Brief aufbewahrt, in dem mein damaliger Klassenlehrer (und Rektor) die Hoffnung äusserte, ich würde meine "eigenwillige Persönlichkeit" auf meinem späteren Lebensweg einmal "irgendwie einsetzen" können. Das ist mir wohl gelungen, allerdings blieb immer eine leichte Beschämtheit zurück.«

"Die Putzfraueninsel" wurde zum Bestseller

Milena Moser kommt inzwischen auf mehr als 20 selbst geschriebene und veröffentlichte Bücher. Ihr neues Buch "Mehr als ein Leben" ist – wie (fast) immer bei Milena Moser – autobiografisch geprägt. Sie erzählt darin die Geschiche von Helen, deren Kindheit alles andere als unbeschwert ist. Die Mutter Alkoholikerin, der Vater Reporter mit wechselnden Freundinnen und keinem Interesse an der Tochter. So lernt Helen früher, als ihr lieb ist, mehr als nur selbständig zu sein.

»Helen wartete, warten konnte sie gut. Sie wartete darauf, dass ihre Mutter aufwachte. Sie wartete darauf, dass Mama Frühstück machte. Sie wartete auf Papa, der versprochen hatte, sie abzuholen und mit ihr den Zoo zu fahren ... Sie wartete auf die Gutenachtgeschichte im Fernsehen ... Sie wartete darauf, dass sie einschlief ... Es machte Ihr nichts aus. Helen hatte ein Haus in ihrem Kopf. Das Haus war voller Türen und hinter jeder befand sich ein Zimmer, immer ein anderes und immer eine Überraschung. Manche waren voller Bilderbücher, andere voller Süßigkeiten. In einem schwebten alle Möbel an der Decke, in einem anderen stand ein Pferd auf einem Teppich aus Gras.«

"Mehr als ein Leben" scheint durchaus Parallelen zu Milena Mosers Leben zu haben. So, wie sich Helen neu erfinden muss, hat auch Milena Moser mit 52 Jahren einen klaren Entschluss gefasst: sie gibt ihr Leben in der Schweiz komplett auf, wandert in die USA aus und verliebt sich dort in den todkranken mexikanischen Künstler Victor-Mario Zaballa, der allen medizinischen Prognosen trotzt. "Das Leben folgt keinem Konzept", sagte sie einmal in einem Interview...