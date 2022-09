Schriftsteller Florian Werner fragt: Sind wir nicht alle ein bisschen Stuttgart?

Christian Werner

Florian Werner ist in Berlin geboren und in Stuttgart aufgewachsen. In Tübingen studierte er Anglistik, Amerikanistik und Germanistik. Er schreibt Sachbücher und Prosa und lehrt als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen.

Wieso Stuttgart als Modell für den Rest der Republik gilt

Denn hier treffen Wutbürger und ökologische Transformation, Querdenker und Willkommenskultur aufeinander. Fast jeder Fünfte ist in der Automobilindustrie beschäftigt, von der Transformation der Arbeitswelt ist die Region besonders betroffen. Und das Bahnhofsneubauprojekt "Stuttgart 21" erschüttert nicht nur den Boden unter dem Stadtzentrum, sondern auch den Zusammenhalt der Gesellschaft und das Vertrauen in die Demokratie.

dpa Bildfunk Patrick Seeger

Stuttgart als Geburtsstätte des Corona Protests

Im Zuge der Corona-Pandemie entstand hier eine postmoderne Protestbewegung, die ihren Unmut mit schwäbischer Gründlichkeit bis in die Bundeshauptstadt exportiert. Was hier keimt, wird demnächst auch im Rest der Republik virulent werden, ist sich Florian Werner sicher.