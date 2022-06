per Mail teilen

Startete mit "Ladykracher" durch und ist heute Abend im TV-Film "Südstadt" zu sehen.

Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Moderatorin, Produzentin - all das ist Anke Engelke. Unglaubliche Wandlungsfähigkeit ist eine ihrer großen Stärken. Mit ihrer Sketch-Show "Ladykracher" wurde sie auch international erfolgreich. Ladykracher wurde für den amerikanischen TV-Preis Emmy nominiert. Das begeisterte Publikum wählte sie mehrfach zur "lustigsten Frau Deutschlands". Entdeckt wurde ihr humoristisches Talent in der SWF3-Gagtory, später wurde sie mit zahlreichen Comedy- und Fernsehpreisen ausgezeichnet. Sie spielte in Kinofilmen wie "Liebesluder" und "Der Wixxer" und Spielfilmen wie "Frau Müller muss weg" mit. Und heute Abend ist sie im Fernsehfilm "Südstadt" zu sehen.