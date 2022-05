Michaela May liebt die Schauspielerei, weil sie durch sie in andere Leben schlüpfen kann. In ihrer Autobiografie offenbart sie düstere und tragische Momente in ihrem eigenen Leben.

picture-alliance / Reportdienste Felix Hörhager Kinderstar aus München Bereits als Kind spielte Michaela May unter anderem in der Romanverfilmung "Onkel Toms Hütte" mit. Es folgten Auftritte in den "Münchner G'schichten" und bei "Monaco Franze". Kult-Status erreichte sie zusammen mit Edgar Selge im "Polizeiruf 110" als Kriminalhauptkommisssarin Obermaier. Sie wurde unter anderem mit mehreren Fernsehpreisen und dem Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet. Tragische Momente im Leben von Michaela May Nun hat Schauspielerin Michaela May ihre Autobiografie veröffentlicht. Bereits der Titel "Hinter dem Lächeln" lässt erahnen, dass es in ihrem Leben auch außerordentlich tragische Momente gibt - wie den Freitod ihrer drei Geschwister. Und dennoch: Michaela May strahlt eine große Lebensfreude aus. »Meine Prämisse ist es, den Moment extrem zu genießen.« In ihrer Autobiografie beschreibt sie auch die Verbindung zu ihrer lustigen Oma Fanny und ihren Eltern, ebenso wie ihre Liebe zur Bühne und zur Musik. Soziales Engagement Neben ihrer schauspielerischen Karriere ist Michaela May auch für verschiedene soziale Projekte und Organisationen wie die Welthungerhilfe engagiert. Piper Veralg Hinter dem Lächeln Autobiografie | Erinnerungen der beliebten Schauspieleri Autor Michaela May Verlag: Piper ISBN: 978-3492071192

