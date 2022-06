Schauspielerin

Durch ihre Rolle in "Das Wunder von Bern" wurde Katharina Wackernagel bekannt. Sie ist immer wieder in größeren Film- oder Fernsehproduktionen zu sehen. So spielte sie die Mutter eines Contergan-geschädigten Mädchens und gewann zahlreiche Preise. Sie ist in den bekanntesten deutschen Krimi-Reihen wie "Polizeiruf 110", "Tatort", "Donna Leon", "Wilsberg" und "Bella Block" zu sehen. Seit 2008 spielt sie die Kriminalkommissarin Nina Petersen in der ZDF-Krimiserie "Stralsund". Katharina Wackernagel arbeitete als Co-Produzentin in zwei Filmen ihres Bruders. Im kommenden Jahr kommt ihr Regie-Debüt "Wenn Fliegen träumen" ins Kino. Am 5. und 12. Dezember ist Katharina Wackernagel in der Rolle der Verlegerin Aenne Burda im Ersten zu sehen.