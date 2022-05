Schauspieler

In Buenos Aires kam er auf die Welt. In München, London und der Schweiz wuchs er auf. Und als Schauspieler machte Sky du Mont eine Karriere, die ihn bis nach Hollywood führte. In Deutschland bekam er für seine Rolle in der Komödie "Der Schuh des Manitu" den Deutschen Comedypreis. Aktuell steht du Mont, der mit seiner Familie in Hamburg lebt, in Stuttgart auf der Bühne - als Erzähler in Richard O'Brien's "Rocky Horror Show".