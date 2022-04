Sebastian Koch ist nicht nur einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Seit seiner Rolle in “Das Leben der Anderen” und dem damit verbundenen Oscar kennt man ihn auch in Hollywood. Er spielte mit Stars wie Bruce Willis oder Tom Hanks und wurde von Steven Spielberg für “Bridge of Spies” verpflichtet. Für den Thriller-Sechsteiler “Euer Ehren” hat er nach Jahren mal wieder für das deutsche Fernsehen gedreht.

"Der Stoff hat mich elektrisiert"

Als Sebastian Koch vor vier Jahren einen Anruf von Film-Produzent Al Munteanu erhielt, tat er etwas für ihn völlig ungewöhnliches: Er sagte nach nur wenigen Minuten Telefongespräch spontan zu, sowohl bei der Entwicklung einer Thriller-Serie mitzuarbeiten, als auch die Hauptrolle zu übernehmen – so sehr hatte ihn das Thema der Serie fasziniert.

"Jeder, der Kinder hat, kann sich in die Situation hineinversetzen."

Sebastian Koch spielt in der Thrillerserie "Euer Ehren", die am 9. April 2022 im Ersten startet, einen angesehenen Richter. Als sein Sohn Fahrerflucht begeht, bricht er aus Liebe zu seinem Sohn und Sorge um dessen Leben mit all seinen moralischen Grundsätzen und gerät immer tiefer rein in einen Teufelskreis aus Lügen, Manipulation und Gewalt.

Der Mensch

Trotz Bekanntheitsgrad und Preisen wie Bambi, Grimme-Preis und Deutschen Fernsehpreis ist Sebastian Koch bodenständig geblieben. Er lebt in Berlin, legt keinen besonderen Wert auf Luxus und sagt: "Was ich brauche, das habe ich." Wichtig sind ihm seine Kinder, das Motorradfahren und die Zeit, die er mit Freunden verbringt. Und auch heute noch kann der in Karlsruhe geborene Schauspieler selbstverständlich "breitestes Schwäbisch" schwätzen.