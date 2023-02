dpa Bildfunk picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler in "Der Bergdoktor"

In der Fernsehserie "Der Bergdoktor" begeistert Mark Keller als Arztkollege Dr. Alexander Kahnweiler des Bergdoktors Martin Gruber (Hans Sigl) ein Millionenpublikum. Seinen Durchbruch hatte der gelernte Kfz-Mechaniker 1989 mit seinem Auftritt als James Dean in der "Rudi Carell Show". Inzwischen begleitet der Überlinger sein Publikum seit 30 Jahren in verschiedenen Serien wie "Sterne des Südens", "Alarm für Cobra 11" und seit 2008 als Dr. Alexander Kahnweiler in "Der Bergdoktor".

Familie gibt ihm Kraft

Lässigkeit und gute Laune sind bei Mark Keller Programm, trotz der Höhen und Tiefen, die er erlebt hat. Kraft schöpft Keller aus seiner Familie: Zu seinen beiden Söhnen Aaron und Joshua pflegt er ein enges Verhältnis, auch in der Öffentlichkeit: Als "Los Kelleros" tanzen und singen die drei seit einiger Zeit erfolgreich in den sozialen Medien.

»Für mich ist das das große Glück. Es gibt so viel Streben nach Erfolg und Kohle, aber für mich liegt die Wahrheit nur in der Einfachheit.«

Seiner Ansicht nach haben viele Schauspielkollegen im Alltag kaum Zeit für ihre Kinder. Er habe zwar nicht die große Kohle, aber erlebe, wie es ist, ein toller Vater zu sein und eine gute Zeit zu haben, in seinem Leben und nicht im Film.

Debütalbum nach The Masked Singer

Gesungen hat Mark Keller schon immer: Früher war er Leadsänger in der Bigband der Bundeswehr, später stand er mit Helene Fischer und in diversen Fernsehshows wie beispielsweise "The Masked Singer" vor einem Millionenpublikum auf der Bühne. Am 24. Februar 2023 erscheint sein erstes eigenes Album "Mein kleines Glück". Damit erfüllt er sich einen Lebenstraum. Um seine Musik, den Wert von Familie, Geld, Erfolg und Treue geht es mit Schaupieler und Sänger Mark Keller in SWR1 Leute.