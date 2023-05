Benno Fürmann | Schauspieler

Schauspieler Benno Fürmann hat sein erstes Buch geschrieben: In "Unter Bäumen" beschreibt er, dass es ihn immer wieder in den Wald zieht. Natur und Stille faszinieren und bereichern ihn. Und er fragt sich, an welchen Stellschrauben er in seinem Leben drehen kann, im Sinne unseres Planeten.