Sandra Navidi, geboren in Mönchengladbach, ist Rechtsanwältin – zugelassen sowohl in Deutschland als auch im Staat New York, in den USA. Audio herunterladen (29,5 MB | MP3) Video herunterladen (76,3 MB | MP4) »In den USA konnte ich mich entfalten, mehr als in Deutschland.« Sie lebt und arbeitet seit fast 20 Jahren an der New Yorker Wall Street, gilt als international gefragte Finanzexpertin und erklärt auf ntv regelmäßig, wie die USA ticken. Sandra Navidi wurde Chefjuristin eines New Yorker Finanzunternehmens, zum Höhepunkt der Finanzkrise erhielt sie ein Jobangebot eines Wirtschafts- und Finanzanalyseunternehmens. Sie wollte die Krise verstehen und gründete schließlich selbst ein Unternehmen für Strategieberatung. Als Expertin für internationale Kapitalmärkte berät sie Firmen und Finanzinstitute. FinanzBuch Verlag Das Future-Proof-Mindset Die vier essenziellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz Autor Sandra Navidi Verlag: FinanzBuch Verlag ISBN: 978-3959724548