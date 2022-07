Fast ein Drittel aller Menschen in Deutschland gibt Gärtnern als Hobby an und Gartenbesitzer:innen sind laut Studien zufriedener als Menschen ohne eigenen Garten. Sabine Platz gärtnert auf 800 Quadratmetern und hat aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht: Im ZDF berichtet sie mit ihrer Rubrik "Platz im Garten" über die Leidenschaft des Gärtnerns. Sabine Platz wurde in Ontario Kanada geboren, wuchs in Berlin auf und studierte Wirtschaftskommunikation. Als Reporterin ging sie in Kriegsgebiete wie den Kosovo und Afghanistan und hat jetzt ihr erstes Buch veröffentlicht: Warum Selbstgeerntetes besser schmeckt und wie Balkonpflanzen und Garten fit für den Winter werden verrät Sabine Platz in SWR1 Leute. mehr...