Sabine Asgodom ist die vielleicht bekannteste deutsche Management-Trainerin. Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft. Sie berät große Firmen und hilft Menschen, die mit sich und ihrer Arbeit unzufrieden sind. Sie bekommt für ihre Vorträge und ihre Reden Preise und Auszeichnungen. Eine Frau also, die eine glänzende Karriere machte und die gleichwohl von Schicksalsschlägen nicht verschont blieb. Ihr zweiter Mann, die große Liebe ihres Lebens, erkrankte schwer an Demenz. Vor einem Jahr musste sie ihn in ein Heim geben.

