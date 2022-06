Ruth Grützbauch ist eine österreichische Astronomin und Galaxien-Forscherin. In Großbritannien arbeitete sie an einem der größten Radioteleskope der Welt. In Österreich tourt sie mit einem Lastenfahrrad, in das ein Pop-up-Planetarium passt. Sie macht den Wissenschafts-Podcast „Das Universum“ und sie hat jetzt das Buch „Per Lastenrad durch die Galaxis“ geschrieben, in dem sei einen Roadtrip ans Ende des Universums unternimmt und die irrsinnigsten Weltraum-Abenteuer erlebt.

