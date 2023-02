per Mail teilen

Auch Romanfiguren sind nur Menschen und jede Heldin und jeder Held hat die ein oder andere psychologische "Baustelle". Was dahinter steckt, weiß die Psychiaterin Claudia Hochbrunn.

Wie erkenne ich Narzissten?

Wir alle haben unsere Helden in Filmen oder in Büchern. Die Helden aus unseren Lieblingsromanen wären im echten Leben vermutlich keine Helden. Denn literarische Hauptfiguren, wie Shakespeares Romeo und Julia oder Goethes Werther würden wir - wenn wir sie privat kennen würden - eher raten, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Claudia Hochbrunn hat sich mit ihnen beschäftigt.

Sherlock Holmes, Harry Potter, Dracula: psychische Störungen

Dysfunktionale Familien, narzisstische Störungen und andere Problemzonen fallen bei den Romanheld:innen immer wieder auf. Dabei lässt Claudia Hochbrunn keine Heldin und keinen Helden aus.

Angefangen von großen Werken der Weltliteratur - wie Goethe oder Kafka - bis hin zu den Helden der Unterhaltung wie Sherlock Holmes und Dracula. Auch in der Jugendliteratur gibt es viel zu analysieren: zum Beispiel Pippi Langstrumpf oder Harry Potter.

»Haben Sie sich auch schon des Öfteren gefragt, warum die Welt voller Arschlöcher steckt? (...) Sei es der Kollege im Büro, der einem den Hauptbatzen an Arbeit zuschiebt, aber selbst die Lorbeeren einheimst. Oder beim Einkaufen, wenn sich mal wieder jemand vordrängelt und einem die letzte Schachtel mit Waschmittel aus dem Sonderangebot wegschnappt. Oder schlimmer noch, die Schokolade!«

"Mein Chef ist ein Arschloch"

Claudia Hochbrunn muss die verschiedenen Typen erkennen, denn sie arbeitet als Fachärztin für Psychiatrie. Bei ihr tauchen so viele verschiedene Charaktere auf, dass sie inzwischen die neun gängigsten Arschlöcher auflisten kann. Dazu zählt sie Querulant:innen, Eigenbrötler:innen oder Bürokrat:innen.

Aber vielleicht sollten wir auch froh darüber sein, dass es solche Typen gibt. Denn ohne sie wäre das Leben vielleicht zu einfach und der Literatur würden spannende Romanfiguren fehlen.