Trägt die international renommierteste Auszeichnung für Weinfachleute.

Sie ist eine der wenigen Weinexpertinnen, die sich mit den Buchstaben MW hinter ihrem Namen schmücken darf. Romana Echensperger ist eine Master of Wine. Schon vor fünf Jahren bestand sie die längste Wein-Fachausbildung und das schwierigste Wein-Examen der Welt in London. Romana Echensperger hat zwölf Jahre in verschiedenen Spitzenrestaurants in Deutschland und Spanien gearbeitet. Sie wurde als „Bester Sommelier Berlins“ ausgezeichnet, als sie im Restaurant Quadriga im Hotel Brandenburger Hof mit einer Weinkarte arbeitete, die mehr als 1.000 deutsche Weine listete. International tätig ist sie als Gastronomie-Beraterin, Dozentin und Botschafterin für deutschen Wein. Zu ihren Schwerpunktthemen zählen biologischer und biologisch-dynamischer Anbau.