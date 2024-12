In vielen seiner Bestseller hat sich Rolf Dobelli damit beschäftigt, wie man gut durchs Leben kommt. Aktuell hat er eine "Not to do"-Liste aufgestellt, mit Verhaltensweisen, die es zu vermeiden gilt. Denn er ist sich sicher: "Wir wissen nicht genau, was glücklich macht. Deshalb ist es einfacher, die Dinge zu vermeiden, die garantiert unglücklich machen."