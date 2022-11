Er stammt aus den Bergen und lebt für sie: Reinhold Messner ist als Bergsteiger eine Legende. Als kleines Kind bestieg der 1944 in Südtirol geborene Messner mit seinem Vater den ersten 3.000er Berg. Viele weitere Expeditionen sollten folgen. In den 1970er und 80er Jahren bestieg er alle 8.000er Berge, darunter den Mount Everest und den K2 - und das ohne Sauerstoff-Flasche. Fünf Jahre lang, von 1999 bis 2004, hatte Messner ein Mandat als EU-Abgeordneter inne. Inzwischen betreibt er in Südtirol seine Messner Mountain Museen (MMM) sowie eine eigene Stiftung (Messner Mountain Foundation), die Bergvölker weltweit unterstützt. in SWR1 Leute sprechen wir mit Reinhold Messner über seine Geschichte, wie er es aus der Enge eines Bauerndorfs in den Dolomiten auf die höchsten Gipfel der Welt geschafft hat und was seine Erfolge ausmacht.

Moderation: Nabil Atassi