Im Mai 1975 begann in Stuttgart-Stammheim einer der größten Strafprozesse der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt bringt ein Film neue Erkenntnisse zur RAF mit.

Der Stammheim-Prozess gegen die Führung der ersten Generation der "Roten-Armee-Fraktion" (RAF) hielt vor 50 Jahren das ganze Land in Atem. Zu diesem Anlass zeigt das Erste im Dokudrama "Stammheim - Jahre des Terrors" einen ungewöhnlichen Einblick in die Lebenswelt der Top-Terroristen rund um Andreas Baader und Gudrun Ensslin, gespielt von Henning Flüsloh und Lilith Stangenberg während der Zeit, als sie in Stuttgart im berüchtigten 7. Stock einsaßen und im eigens für diesen Prozess errichteten Gebäude nebenan vor Gericht standen.

Niki Stein: Blick hinter die Kulissen

Drehbuch und Regie übernahm für diesen Film Niki Stein, vielen bekannt aus zahlreichen Tatort-Filmen, Historienverfilmungen und Theater-Inszenierungen. Niki Stein erzählt in SWR1 Leute vom Making of von "Stammheim - Jahre des Terrors" und gewährt einen Einblick hinter die Kulissen des Filmes, für den er am Originalschauplatz im 7. Stock der JVA Stammheim drehen durfte und für den er sich auf Protokolle, Kassiber und die Erinnerungen damals handelnder Personen stützen konnte.

Neue Erkenntnisse über die RAF

Obwohl das Kapitel RAF und Deutscher Herbst in der jüngeren deutschen Geschichte auch filmisch und medial bereits bestens ausgeleuchtet ist, erklärt Niki Stein in SWR1 Leute auch, warum sein neuer Film doch noch neue Erkenntnisse mit sich bringt.