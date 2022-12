Prof. Olaf Hoffjann | Kommunikatonswissenschaftler

Prof. Olaf Hoffjann ist Kommunikatonswissenschaftler an der Universität in Bamberg. Er analysiert strategische und politische Kommunikation und damit natürlich auch die Kommunikation der Bundesregierung, die seit genau einem Jahr im Amt ist. Deren Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz, steht mit seiner Zurückhaltung und mitunter Einsilbigkeit zum Beispiel immer wieder in der Kritik. Demgegenüber steht ein neuer Politiker-Typus wie Wirtschaftsminister Robert Habeck oder Außenministerin Annalena Baerbock, die offen und inklusiv auch Schwächen und Schwierigkeiten in Entscheidungsprozessen kommunizieren. Haben wir es hier mit einer "strategischen Kommunikation" zu tun? Oder ist das wirklich alles nur eine Typfrage? Wieviel Mehrdeutigkeit steckt in politischen Statements? Über die Tricks und Kniffe hinter politischer Kommunikation und wie sie von der aktuellen Regierungskoalition umgesetzt werden, darüber sprechen wir mit Olaf Hoffjann in SWR1 Leute.

Moderation: Jens Wolters