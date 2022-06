Häufigste Augenerkrankungen, Frühwarnzeichen und neue Kontroll- und Behandlungsmethoden

Die Woche ab dem 8. Oktober 2018 ist die Woche des Sehens, eine bundesweite Aktion, in der auch über den Stand der Behandlung und über den Stand der Forschung in der Augenheilkunde informiert wird. In SWR1 Leute wird Prof. Karl-Ulrich Bartz-Schmidt, seit dem Jahr 2000 Leiter der Universitäts-Augenklinik in Tübingen, über die häufigsten Augenerkrankungen informieren, Frühwarnzeichen benennen und über neue Kontroll- und Behandlungsmethoden sprechen.