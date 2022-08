Erforscht Mobilität und die Zukunft des Fahrrades.

Wie sicher ist Radfahren? Wie funktioniert Radfahren in den großen Städten? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und welche Rolle spielt dabei das Rad? Um diese Fragen geht es an diesem Montag beim SWR Thementag #besserRadfahren. Die Wirtschaftsprofessorin Jana Heimel beschäftigt sich von Berufs wegen mit dem Radfahren. Sie hat einen Lehrstuhl an der Hochschule Heilbronn. Sie gründete das Unternehmen „Stuttgart by Bike“. Sie leitet das Forschungsprojekt „PendlerRatD“, in dem Berufspendler vom Auto aufs Rad umsteigen sollen.