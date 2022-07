Politologe Anthony Glees: Diese Spuren wird Boris Johnson hinterlassen

Politologe Anthony Glees analysiert den Rückzug auf Raten des britischen Premierministers Boris Johnson. Wohin steuert Großbritannien?

Nach Rücktritt: Wer wird Nachfolger von Boris Johnson?

Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers als Vorsitzender der Tory-Partei in England kämpfen britische Minister um seine Nachfolge. Seit der Regierungskrise ist der Politologe Anthony Glees ein gefragter Gesprächspartner. Er beschreibt, wie es um die Politik in Großbritannien und um ihre Akteure bestellt ist.

Anthony Glees beschreibt politische Lage in Großbritannien

Anthony Glees ist der Sohn eines deutschen Mediziners. Er lehrt an der britischen University of Buckingham und leitet dort das "Centre for Security and Intelligence Studies". Seit vielen Jahren beobachtet und analysiert er zudem das deutsch-britische Verhältnis und die politische Entwicklung Deutschlands aus einer britischen Perspektive. Was steckt hinter Boris Johnsons Rückzug auf Raten? Welche Spuren wird er in der britischen Politik hinterlassen? Wer sind seine potentiellen Nachfolger und wohin würde Großbritannien mit ihnen steuern?