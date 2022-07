"Es gibt momentan nur drei Verlierer: die EU, Russland und die Ukraine.", das sagt Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Direktorin des European Democracy Lab. Wie kann eine Lösung aus der Krise aussehen? Und welche Verantwortung trägt Deutschland gegenüber seinen östlichen Nachbarn in Europa? Die renommierte Politikwissenschaftlerin machte sich einen Namen als Europa-Verfechterin. Als Kritikerin der Corona-Maßnahmen wurde sie heftig kritisiert. Auch in ihrem aktuellen Buch "Wer schweigt, stimmt zu" verhandelt sie dieses Thema. Ulrike Guérot schreibt über das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Und sie warnt vor der pauschalen Ausgrenzung von Stimmen, die eine vom "Mainstream" abweichende Sicht vertreten. Prof. Ulrike Guérot ist Leiterin des Lehrstuhls für Europapolitik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Warum "Kritik" Lebensader der Demokratie bedeutet, erklärt Prof. Ulrike Guérot in SWR1 Leute. mehr...