Wie sind die Rollen von Putin und Nato im Ukraine-Krieg?

Der Krieg in der Ukraine, die Strategie Russlands und die Rolle Putins. Das Ende der bisherigen Ost- und Entspannungspolitik, die Neuaufstellung der Bundeswehr und die Rolle der NATO angesichts tausender russischer Atomwaffen. Darum geht es in SWR1 Leute mit der Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin. Sie leitet seit gut zwei Jahren das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations (ECFR) und ist Expertin für europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Keine gemeinsame Vision für europäische Sicherheitsordnung