Jeder Zweite erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Störung: seien es Depressionen, Ess-Störungen, Demenz oder Schlafstörungen. Diplom-Psychologin Janina Rogoll erzählt, was im Krankheitsfall wirklich hilft und was Sie tun können, um Ihre Psyche zu stärken.