Philipp Keel | Diogenes-Verleger

In seinem Elternhaus in Zürich gingen Schriftsteller und Filmemacher ein und aus: Persönlichkeiten wie Friedrich Dürrenmatt, Patricia Highsmith, Federico Fellini und Patrick Süskind lernte Philipp Keel schon als Kind kennen. Sein Vater Daniel Keel war der Gründer des renommierten Schweizer "Diogenes Verlag", seine Mutter die Malerin Anna Keel. Einen internationalen Bestseller landete Philipp Keels mit seiner Fragebuchserie “All About Me“: drei Millionen verkauften Exemplare! Dieses "Alles über mich"-Buch ist aber keine Autobiografie, wie der Titel vermuten lässt. Es ist ein Buch, in dem jeder Fragen zu seinen eigenen Wünsche und Träumen, Zielen und Vorstellungen beantwortet. Philipp Keel übernahm 2012 den Verlag seines Vaters. Zuvor hatte er sich in den USA als Filmemacher, Autor und Künstler etabliert: unter anderem drehte er einen Dokumentarfilm über den Stamm der Lakota-Sioux in ihrem Reservat. Mit "Last Summer" hat er jetzt einen Bildband vorgelegt, der uns fast melancholisch in die Erinnerungen an vergangene Sommer entführt. mehr...