Hat viel Erfahrung im Pandemie-Management.

Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Medizinerin. Sie hat zweimal promoviert. Und sie ist Expertin für Pandemie- und Risikomanagement. Petra Dickmanns Fazit der Krisenkommunikation in der zweiten Corona-Welle fällt eindeutig aus: „Die Menschen werden wie Unmündige behandelt.“ Es werde geredet, aber nicht erklärt. Petra Dickmann hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Pandemie-Management weltweit, bei der Vogelgrippe in Asien und dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Sie arbeitete unter anderem mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Internationalen Roten Kreuz zusammen.