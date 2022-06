Hat uns das Leben der Bäume erklärt und kommt jetzt mit der Verfilmung seines Bestsellers in die Kinos.

Er begann als Forstinspektor in Rheinland-Pfalz und wurde der bekannteste Förster Deutschlands. Peter Wohlleben landete 2015 mit seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" einen Bestseller. Er schrieb über den Zusammenhalt und die Solidarität der Bäume. Er brachte in Waldführungen den Menschen den Wald näher, er besuchte in Schweden den ältesten Baum der Erde, er gründete 2017 eine Waldakademie. Jetzt kommt die Verfilmung seines Bestsellers "Das geheime Leben der Bäume" in die Kinos.

Heyne Verlag Das geheime Leben der Bäume Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt Autor Peter Wohlleben Verlag: Heyne Verlag ISBN: 978-3453604322