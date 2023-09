Kaum Verspätungen und Zugausfälle: Darum ist die Schweizer Bahn pünktlicher als die DB

Pünktlich, zuverlässig, Schweizer Bahn! Dr. Peter Flüglistaler ist Chef des Schweizer Bundesamts für Verkehr - Spitzname "Bahnbeschleuniger" - und weiß, was die DB falsch macht.

Schweizer Bundesband zieht bei der DB die Notbremse

Im August hatte die Schweizer Bahn SBB die Nase voll und sorgte für Schlagzeilen: Ab sofort müssen viele Reisende in Richtung Schweiz, die mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, am Bahnhof in Basel aus- und umsteigen. Der Grund: "Züge aus Deutschland treffen häufig verspätet in Basel ein", so heißt es bei der SBB.

»Wir haben Halbstundentakt in der Schweiz, da kommt eine Viertelstunde Verspätung genau in die Taktmitte des Fernverkehrs. Das heißt, alle anderen Züge werden durch den verspäteten ICE aus Deutschland gestört.«

Veraltetes Schienennetz Grund für Verspätung deutscher Züge

Die Verspätungen der Deutschen Bahn sind inzwischen vom geflügelten Wort zur bitteren Realität geworden und schaden auch international dem Ansehen Deutschlands. Ein Problem ist das veraltete Bahnnetz in Deutschland.

Peter Füglistaler leitet seit 2010 als Direktor das Schweizer Bundesamt für Verkehr und ist damit unter anderem für das Schweizer Bahnnetz verantwortlich. Davor war der studierte Volkswirt fast 15 Jahre bei der Schweizer Bahn und war Mitglied der Geschäftsleitung der SBB. Er hat konkrete Beispiele, was er im Deutschen Zugverkehr anders machen würde.

»Deutschland liebt lang-läufige Züge, die von der Nordsee bis zu den Alpen fahren. Das ist betrieblich faszinierend, ist aber leider sehr instabil. Einfacher ist es, wenn man von Knoten zu Knoten denkt.«

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei der Schweizer Bahn

Die Schweizer Bahn ist in der ganzen Welt nicht zuletzt für ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Woran das liegt, ob sich die Schweizer Strukturen einfach so auf das siebenmal so große Netz der Deutschen Bahn übertragen lassen, welche strukturellen Veränderungen es in Deutschland bräuchte und welchen Herausforderungen sich aber auch die Schweiz als verkehrsintensives Transitland in Europa stellen muss, darüber sprechen wir mit Peter Füglistaler in SWR1 Leute.