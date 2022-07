Peter Frühsammer ist Gastgeber einer Spitzengastronomie und Küchenchef eines Klinikums. Als während der Pandemie die Restaurants geschlossen blieben, wechselte er ins Klinikum Bad Belzig im Kreis Potsdam-Mittelmark. Im Frühsammers Restaurant ist er Gastgeber und Sommelier und seine Frau Sonja gilt als erstes Köchin Berlins. Das Ehepaar züchtet in Beelitz auf dem eigenen Hof Hühner und baut Gemüse an, um sich aus dem Garten mal selbst versorgen zu können. Die Großeltern hatten in der Nähe von Heidenheim eine Gastronomie mit eigener Schlachterei. Schon mit 18 Jahren ging Peter Frühsammer nach Berlin und wurde mit 25 Jahren jüngsten Sternekoch Deutschlands.

Moderation: Nicole Köster mehr...