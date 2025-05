Krisen und Kriege bestimmen schon lange unsere Wahrnehmung der Weltlage. Die zum Teil irren Schlagzeilen aus der ganzen Welt, die vielen Konflikte, Veränderungen durch die Politik, die Klimakatastrophe oder auch künstliche Intelligenz gehen an niemandem spurlos vorbei.

Oft steht diese gefühlte Untergangsstimmung im krassen Gegensatz zum eigenen Umfeld, das wir häufig eigentlich als ganz gesund und funktional wahrnehmen. Dennoch fragen sich viele: Wie kann man das eigentlich alles noch aushalten?

Veränderungen und Krisen fordern uns ständig heraus

Pamela Rath aus Linz in Österreich ist studierte Philologin und Expertin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Die intersektionale Feministin und Person of Colour setzt sich für Diversität ein und hat sich damit beschäftigt, wie wir als Individuen und als Gemeinschaft auf Veränderungen und Krisen reagieren. Denn: Wir sind ständig in unserer Fähigkeit gefordert, Dinge auszuhalten. Das wird bei der Komplexität der Weltlage nicht einfacher. Das Schlüsselwort dabei ist: Resilienz. Über diese Schlüsselkompetenz sprechen wir mit Pamela Rath in SWR1 Leute.