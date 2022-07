Kommt aus Schottland, lebt in Hamburg und fördert Lebenszufriedenheit.

Pamela Michaelis ist ursprünglich IT'ler, Schottin und lebt seit vielen Jahren in Hamburg. Sie hat langjährige Erfahrung als Führungskraft und gründete 2007 ein Weiterbildungsinstitut für Mediation und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Fokus liegt auf Enneagramm Trainings, denn die Persönlichkeitstypologie hilft zu verstehen, wie wir ticken, was uns wichtig ist und was in uns vorgeht. Die Wurzeln reichen zurück bis in die antike Philosophie. Welchem Typ der neun Grundtypen sind Sie zuzuordnen? Wo liegen eigene Potenziale und persönliches Wachstum, um dadurch zufriedener durchs Leben zu gehen? Antworten von Pamela Michaelis in SWR1 Leute.