Schwester Britta: Darum lebt die Wissenschaftlerin im Kloster

Britta Müller-Schauenburg hört damals als Wissenschaftlerin den Ruf, ins Kloster zu gehen. Heute lebt sie als Schwester Britta in einem Orden.

Britta Müller-Schauenburg ist seit 2016 Schwester in der Congregatio Jesu. Ihr Weg dorthin war nicht der klassische: In ihrer Kinder- und Jugendzeit erlebte sie Kirche in verschiedenen Konfessionen und wurde erst mit 24 Jahren getauft. Die gebürtige Reutlingerin legte nach der Schule die Prüfung als Altenpflegerin ab und arbeitete in diesem Berufsfeld anschließend in leitender Position. Mit fast 30 Jahren begann Britta Müller-Schauenburg dann in Tübingen, Katholische Theologie und Philosophie zu studieren. Nachdem sie einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin für verschiedene Einrichtungen gearbeitet hat, ist sie mittlerweile Ansprechpartnerin in Sachen Christentum beim Forum für den Vergleich der Rechtsdiskurse der Religionen an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.

Schwester Britta: Wissenschaftlerin im Kloster

Schwester Britta sagt, sie sei auf ihrem Berufungsweg von vielen verschiedenen Menschen begleitet worden - die wichtigsten davon seien keine geistlichen Begleiter im professionellen Sinne gewesen, sondern kritische Begleiter, Freunde, Bekannte und Gott selbst, der sie geduldig herumgeschoben habe. Wieso sie sich für ein Leben im Kloster entschieden hat?

Christus nachfolgen [...]. Es gibt ja keinen zwingenden Grund, ich kann mich gut alleine ernähren. Vielleicht sogar besser. Ich habe mich auch schon um meine private Rentenversicherung gekümmert und ich bin auch nicht unglücklich alleine, oder super frustriert, weil ich keinen Mann fände. Das sind alles nicht die Gründe, aber ich will trotzdem hier sein.

Geistliche Begleiter hätten sie entschleunigt und ihr zur Gelassenheit geraten.

Britta Müller-Schauenburg beschäftigt sich mit Sprachen und historischen Quellen. Sie ist eine Wissenschaftlerin im Ordensleben.