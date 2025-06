Die Wirtschaft im Südwesten befindet sich in einem beklagenswerten Zustand.

Das sagte Oliver Barta kurz vor der Bundestagswahl der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Der Jurist Oliver Barta ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und zugleich Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). Heißt: Er vertritt in dieser Funktion praktisch die gesamte Wirtschaft im Land. Oliver Barta hat langjährige Erfahrung in der Verbandsführung und war als Manager und Verhandlungsführer in vorderster Reihe an Tarifverhandlungen beteiligt.

Wie wirtschaftsfreundlich ist die neue Bundesregierung?

Barta setzte im gleichen Interview im Februar 2025 große Hoffnung in eine neue Bundesregierung. Die ist inzwischen gewählt und verspricht – vor allem repräsentiert durch den Bundeskanzler Friedrich Merz und die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (beide CDU) – nun eine wirtschaftsfreundlichere Politik.

Ist die Rüstungsproduktion die Zukunft von Baden-Württemberg?

Vor welchen Herausforderungen steht die Wirtschaft im Südwesten? Wie sollte die Wirtschaftspolitik aus der Sicht der Wirtschaftsverbände aussehen? Welche Herausforderungen gibt es insbesondere in der Metall– und Elektroindustrie, angesichts einer historisch schwachen Automobilindustrie? Soll Baden-Württemberg angesichts des aktuell hohen Bedarfs an Rüstungsgütern ein Schwerpunktland der europäischen Rüstungsproduktion werden? Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte das mehrfach angedeutet. Darüber sprechen wir mit Oliver Barta in SWR1 Leute.